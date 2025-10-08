Mariotto spunta la ex moglie segreta | nessuno sapeva la verità sul giurato di Ballando
Guillermo Mariotto è noto al grande pubblico per il suo stile tagliente, le battute fuori dagli schemi e la lunga militanza come giudice a Ballando con le Stelle. Ma dietro l’immagine del personaggio televisivo c’è molto di più. Di recente, una sua rivelazione ha lasciato il pubblico senza parole: in passato, Mariotto è stato sposato con una donna. Una notizia che ha colto di sorpresa anche i fan più attenti, visto che lo stilista ha sempre parlato apertamente della propria omosessualità. Eppure, quella relazione – per quanto atipica – ha rappresentato un capitolo importante della sua vita. A raccontarlo è stato lui stesso, in un’intervista al settimanale Dipiù TV, dove ha svelato per la prima volta i dettagli di quel legame tanto inaspettato quanto autentico. 🔗 Leggi su Donnapop.it
