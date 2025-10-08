Mario Balotelli ha finito il periodo di messa alla prova

Milanotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha terminato il suo percorso di messa alla prova Mario Balotelli. La misura - alternativa al processo penale per estinguere reati minori - era stata disposta dal tribunale di Brescia dopo l’incidente stradale del novembre 2023 in cui il calciatore, attualmente senza squadra, si era rifiutato di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: mario - balotelli

