Mario Balotelli ha finito il periodo di messa alla prova

Ha terminato il suo percorso di messa alla prova Mario Balotelli. La misura - alternativa al processo penale per estinguere reati minori - era stata disposta dal tribunale di Brescia dopo l’incidente stradale del novembre 2023 in cui il calciatore, attualmente senza squadra, si era rifiutato di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it