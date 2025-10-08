Mario Balotelli ha finito il periodo di messa alla prova
Ha terminato il suo percorso di messa alla prova Mario Balotelli. La misura - alternativa al processo penale per estinguere reati minori - era stata disposta dal tribunale di Brescia dopo l’incidente stradale del novembre 2023 in cui il calciatore, attualmente senza squadra, si era rifiutato di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: mario - balotelli
Mario Balotelli, svelato il nuovo club: giocherà in Spagna
Mario Balotelli vorrebbe vedere di più i suoi figli: “Finché non cambiano certe leggi…”
Mario Balotelli e il dramma dei figli: “Finché non cambiano certe leggi…”
Il nome di Mario Balotelli torna a circolare nel calcio italiano. Dopo l’infortunio di Andrea Belotti, il Cagliari valuta possibili soluzioni per l’attacco. Leggi l'articolo completo? Hai una segnalazione o un comunicato? Scrivi a [email protected] - facebook.com Vai su Facebook
Sorpresa Balotelli: niente Cagliari, sta andando in un altro club - Nuovi aggiornamenti sul futuro di Mario Balotelli che, essendo svincolato, può accordarsi in qualunque momento con qualsiasi squadra. Da calciotoday.it
Balotelli volontario con i bambini dopo il ritiro della patente - L'attaccante attualmente senza squadra ha terminato il percorso di messa alla prova disposto dal tribunale di Brescia dopo ... Lo riporta msn.com