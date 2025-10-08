Negli scorsi giorni Mario Adinolfi, ex deputato e giornalista, noto anche per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ha condiviso con i suoi follower uno dei momenti più difficili della sua vita, vegliando al capezzale della figlia Clara, ricoverata in ospedale per una grave crisi legata all’anoressia. “ C’è un senso per tutto questo dolore, Signore? “. Con queste parole aveva aperto il suo post, pubblicato direttamente dal pronto soccorso dove la figlia si trova sotto osservazione medica. Il giornalista ha descritto la notte trascorsa accanto a Clara con parole toccanti: “ Ho vegliato tutta la notte il sonno addolorato di una figlia che è Cristo in croce. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Mario Adinolfi si difende dopo aver condiviso le foto della figlia Clara: “L’ho fatto per farci forza”