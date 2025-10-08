Mario Adinolfi si difende dopo aver condiviso le foto della figlia Clara | L’ho fatto per farci forza
Negli scorsi giorni Mario Adinolfi, ex deputato e giornalista, noto anche per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ha condiviso con i suoi follower uno dei momenti più difficili della sua vita, vegliando al capezzale della figlia Clara, ricoverata in ospedale per una grave crisi legata all’anoressia. “ C’è un senso per tutto questo dolore, Signore? “. Con queste parole aveva aperto il suo post, pubblicato direttamente dal pronto soccorso dove la figlia si trova sotto osservazione medica. Il giornalista ha descritto la notte trascorsa accanto a Clara con parole toccanti: “ Ho vegliato tutta la notte il sonno addolorato di una figlia che è Cristo in croce. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: mario - adinolfi
Iniezioni dimagranti per la pancia: il racconto di Mario Adinolfi e la sua trasformazione dopo l’Isola
“Iniezioni sulla pancia”. Mario Adinolfi, l’annuncio improvviso: “Mai fatto prima”. A cosa servono
Punture sulla pancia: il mistero dell’annuncio di mario adinolfi spiegato
“L’ho vegliata tutta la notte. Ora è al sicuro, nelle mani di medici capaci che conoscono la sua storia” Mario Adinolfi ha raccontato che la figlia Clara è ricoverata in ospedale per disturbi alimentari - facebook.com Vai su Facebook
Mario Adinolfi: il dramma della figlia in ospedale e il dettaglio sulla compianta sorella - In ospedale ad accurdire sua figlia, Mario Adinolfi ha raccontato un retroscena inedito legato anche alla sorella, deceduta diversi anni fa. Come scrive donnaglamour.it
"L'ultima foto prima che si togliesse la vita. Mi ha lasciato con un infinito senso di colpa". Il post straziante di Mario Adinolfi sulla sorella - Inizia così il post che Mario Adinolfi ha pubblicato sui social ieri, 6 ottobre. Lo riporta today.it