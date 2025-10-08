Mario Adinolfi risponde alle critiche sulla figlia Clara | Ne parlo per farci forza anoressia è argomento tabù

Dopo aver reso pubblica la storia della figlia Clara, ricoverata in ospedale per anoressia, Mario Adinolfi ha deciso di tornare a parlare del tema, spiegando le ragioni che lo hanno spinto a condividere il dolore della sua famiglia sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mario - adinolfi

Iniezioni dimagranti per la pancia: il racconto di Mario Adinolfi e la sua trasformazione dopo l’Isola

“Iniezioni sulla pancia”. Mario Adinolfi, l’annuncio improvviso: “Mai fatto prima”. A cosa servono

Punture sulla pancia: il mistero dell’annuncio di mario adinolfi spiegato

“L’ho vegliata tutta la notte. Ora è al sicuro, nelle mani di medici capaci che conoscono la sua storia” Mario Adinolfi ha raccontato che la figlia Clara è ricoverata in ospedale per disturbi alimentari - facebook.com Vai su Facebook

Mario Adinolfi risponde alle critiche sulla figlia Clara: “Ne parlo per farci forza, anoressia è argomento tabù” - Dopo aver reso pubblica la storia della figlia Clara, ricoverata in ospedale per anoressia, Mario Adinolfi ha deciso di tornare a parlare del tema, spiegando ... Secondo fanpage.it

Mario Adinolfi, la figlia Clara in ospedale e le critiche: “Ne parlo per farci forza” - Mario Adinolfi risponde alle critiche ricevute per aver esposto la figlia Clara sui social: perché ha deciso di condividere una foto dall’ospedale. Lo riporta dilei.it