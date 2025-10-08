Mario Adinolfi accanto alla figlia ricoverata | La fragilità psichica delle giovani generazioni è una tragedia che attraversa milioni di famiglie Ne parlo per farci forza

Vanityfair.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clara, 15 anni, è in ospedale per un disturbo dell’alimentazione. Il giornalista: «Sono tentato dalla disperazione per l’enormità del dolore che a cicli ritmati si abbatte su ciò che resta della mia sterminata famiglia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

mario adinolfi accanto figliaTra sofferenza e speranza: Mario Adinolfi accanto alla figlia Clara in ospedale - Nonostante l’angoscia per le condizioni di Clara, Adinolfi ha mostrato un impegno instancabile. Scrive notizie.it

mario adinolfi accanto figliaMario Adinolfi: il dramma della figlia in ospedale e il dettaglio sulla compianta sorella - In ospedale ad accurdire sua figlia, Mario Adinolfi ha raccontato un retroscena inedito legato anche alla sorella, deceduta diversi anni fa. Lo riporta donnaglamour.it

