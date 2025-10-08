Marinelli Pd | Con Stellantis -31,5% di produzione | la crisi industriale è ormai strutturale Marsilio si occupi davvero di lavoro
“Il presidente Marsilio e l’assessora Magnacca si concedono un’ultima passerella nello stabilimento Stellantis, auspicando un rilancio a cui non hanno minimamente lavorato. Ma mentre loro si fanno fotografare, i dati certificano un tracollo industriale che non può più essere ignorato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
