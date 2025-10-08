Anche l’Italia avrà finalmente una nuova nave per operazioni elettroniche destinata alla Marina Militare. La scorsa settimana il Governo ha comunicato alle Commissioni competenti di Camera e Senato lo schema del decreto ministeriale per l’approvazione del programma AR SMD 52025, sigla con la quale si definisce l’acquisizione della prima delle sue unità navali Joint Maritime Multi Mission System (J3ms) per le missioni di raccolta informativa e intelligence. Dopo uin primo stanziamento di circa 11 milioni fatto tra il 2022 e il 2024, ora l’intero programma ha un valore di 1,6 miliardi di euro, mentre con un budget riservato di 770 milioni di euro sarà realizzata l’unità navale numero uno, curata la sua entrata in servizio e stabilito il supporto logistico per una durata di dieci anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

Marina Militare, via libera alla nuova nave spia: tecnologia made in Italy e fondi Ue