Marina Militare via libera alla nuova nave spia | tecnologia made in Italy e fondi Ue
Anche l’Italia avrà finalmente una nuova nave per operazioni elettroniche destinata alla Marina Militare. La scorsa settimana il Governo ha comunicato alle Commissioni competenti di Camera e Senato lo schema del decreto ministeriale per l’approvazione del programma AR SMD 52025, sigla con la quale si definisce l’acquisizione della prima delle sue unità navali Joint Maritime Multi Mission System (J3ms) per le missioni di raccolta informativa e intelligence. Dopo uin primo stanziamento di circa 11 milioni fatto tra il 2022 e il 2024, ora l’intero programma ha un valore di 1,6 miliardi di euro, mentre con un budget riservato di 770 milioni di euro sarà realizzata l’unità navale numero uno, curata la sua entrata in servizio e stabilito il supporto logistico per una durata di dieci anni. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: marina - militare
Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"
La cerimonia. Passaggio di consegne alla Marina Militare
Tragedia in mare: muore dopo un malore a bordo Vincenzo Gorgoglione, 35enne militare della Marina
Domenica 26 ottobre, in occasione delle celebrazioni per il 71esimo anniversario del ritorno della città all’Italia, tornerà anche la portaerei “Trieste”. Quel giorno la nave ammiraglia della Marina Militare italiana prenderà la bandiera di combattimento proprio a - facebook.com Vai su Facebook
"L’inaugurazione di oggi è simbolo concreto dello sforzo che la Marina Militare sta facendo verso l’inclusione e il benessere del personale." Così il #SCSMM amm. Berutti Bergotto all'inaugurazione del nuovo impianto natatorio al Circolo Sottufficiali della #Mar - X Vai su X
La Maddalena, ex Arsenale militare: via libera alle bonifiche - Oggi, dopo anni di intoppi e ostacoli burocratici, è stato approvato il progetto esecutivo per completare le bonifiche nello ... Riporta unionesarda.it
Nuova caserma di Marina Via libera all’accordo tra Comune e Ravenna Holding - Via libera del Consiglio comunale all’accordo tra Palazzo Merlato e Ravenna holding per la realizzazione di una caserma da mettere in disponibilità all’Arma dei Carabinieri a Marina di Ravenna ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it