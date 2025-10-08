Marina militare focus del sindacato Siulm sul personale

Il sindacato Siulm Messina, raccogliendo le segnalazioni provenienti dal personale e analizzando il quadro attuale, evidenzia come la persistente carenza di organico nella Marina Militare rappresenti ormai una criticità strutturale che merita attenzione prioritaria. "Tale condizione - si legge -.

Marina Militare in crisi di attrattività: il Siulm denuncia carichi eccessivi, scarso riconoscimento e impieghi impropri - Il Siulm denuncia condizioni dure nella Marina Militare: turni prolungati, mansioni improprie e stipendi bassi allontanano i giovani e demotivano il personale.

Marinai sempre più anziani. Il sindacato Siulm: "La professione non attrae i giovani" - Oggi il personale impiegato sulle navi ha età media di 45 anni, il sindacato Siulm: "Stipendi e indennità non sono più adeguati ai costi attuali"