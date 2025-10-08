Marina Berlusconi il figlio Silvio innamorato | chi è la fidanzata famosa e bellissima

È sbocciato un nuovo amore che sta già attirando l’attenzione del mondo del gossip. A Milano, tra sorrisi e abbracci, è stato immortalato il secondogenito di Marina Berlusconi e Maurizio Vanadia, mentre passeggiava con una giovane donna che pare avergli rubato il cuore. Le immagini, pubblicate dal settimanale Chi, mostrano i due mentre si tengono per mano e si scambiano un tenero bacio nel centro della città, in un clima di grande complicità. Il protagonista della storia è un ragazzo di 21 anni, nato il 29 settembre, proprio lo stesso giorno del nonno Silvio Berlusconi. Da sempre riservato e lontano dai riflettori, coltiva una forte passione per la musica rap e attualmente studia a Londra, dove, come si legge, “frequenta una prestigiosa università”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: marina - berlusconi

Forza Italia, Tajani a Cologno Monzese: incontra Marina e Pier Silvio Berlusconi

Forza Italia, Tajani vede Marina e Pier Silvio Berlusconi a Cologno Monzese: le immagini

Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi da Tajani: «Sostegno immutato, ma non scendiamo in politica»

Marina Berlusconi contro Matteo Renzi - Le probabilità che le prossime elezioni siano una lotta tra loro due crescono - facebook.com Vai su Facebook

Chissà se alla fine Marina Berlusconi deciderà di far pubblicare “La repubblica tecnologica” di Alexander Karp, la cui pubblicazione la SEB aveva annunciato 9 mesi fa e che è stata plurime volte rimandata (anche con cambio di direttore editoriale…), oppure a - X Vai su X

Silvio Vanadia, il figlio di Marina Berlusconi ha una nuova fidanzata (famosissima): chi è la cantante Grelmos - Il figlio di Marina Berlusconi si frequenterebbe con Greta Jasmin EL Moktadi, cantante italiana di origini marocchine e star dei social: tutti i dettagli ... Secondo libero.it

Silvio Vanadia e Grelmos sono fidanzati? Scatta bacio/ Nipote di Berlusconi e star di TikTok inseparabili - Silvio Vanadia e Grelmos, tenerezze e sorrisi nel centro di Milano: il figlio di Marina Berlusconi e la popstar di TikTok inseparabili più che mai. Secondo ilsussidiario.net