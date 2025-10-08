Marilena Negri sgozzata mentre porta a spasso il cane | chieste nuove indagini sui dna di Uomo 1 e Uomo 2

Today.it | 8 ott 2025

Un delitto brutale e immotivato, rimasto ancora irrisolto dopo otto anni di indagini. Un giallo ancora aperto, quello di Marilena Negri, la donna di 67 anni uccisa con una coltellata al collo la mattina del 23 novembre 2017, mentre portava a spasso il suo cane nel Parco Villa Litta di Milano. A. 🔗 Leggi su Today.it

marilena negri sgozzata mentreIl delitto irrisolto di Marilena Negri, uccisa in un parco di Milano: i figli contro la richiesta di archiviazione - L'assassino di Marilena Negri era stato ripreso dalle telecamere, poi risultate inefficaci perché poco calibrate: non è stato mai identificato ... Lo riporta fanpage.it

