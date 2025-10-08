Marilena Negri sgozzata mentre porta a spasso il cane | chieste nuove indagini sui dna di Uomo 1 e Uomo 2

Un delitto brutale e immotivato, rimasto ancora irrisolto dopo otto anni di indagini. Un giallo ancora aperto, quello di Marilena Negri, la donna di 67 anni uccisa con una coltellata al collo la mattina del 23 novembre 2017, mentre portava a spasso il suo cane nel Parco Villa Litta di Milano. A. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: marilena - negri

Il delitto irrisolto di Marilena Negri, uccisa in un parco di Milano: i figli contro la richiesta di archiviazione

Marilena Negri, sgozzata al parco nel 2017: i figli chiedono ulteriori indagini e l'analisi di due Dna maschili

Marilena Negri, sgozzata al parco: i figli chiedono ulteriori indagini e l'analisi di due Dna maschili

È il 23 novembre 2017. All’alba, nel parco storico di Villa Litta ad Affori, l’aria è sottile. Il cancello si apre con un cigolio che sa di routine. Marilena Negri cammina: sessantasette anni, il passo disciplinato di chi tiene insieme i giorni con gesti piccoli — il cane, il - facebook.com Vai su Facebook

Il delitto irrisolto di Marilena Negri, uccisa in un parco di Milano: i figli contro la richiesta di archiviazione - L'assassino di Marilena Negri era stato ripreso dalle telecamere, poi risultate inefficaci perché poco calibrate: non è stato mai identificato ... Lo riporta fanpage.it