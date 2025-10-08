Marilena Negri sgozzata al parco | i figli chiedono ulteriori indagini e l' analisi di due Dna maschili

Resta aperto il caso di Marilena Negri, la 67enne trovata morta nel Parco Villa Litta di Milano, colpita con una coltellata al collo nella mattina del 23 novembre 2017 mentre portava fuori il cane. Per la seconda volta i figli della donna si sono opposti alla richiesta di archiviazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

È il 23 novembre 2017. All'alba, nel parco storico di Villa Litta ad Affori, l'aria è sottile. Il cancello si apre con un cigolio che sa di routine. Marilena Negri cammina: sessantasette anni, il passo disciplinato di chi tiene insieme i giorni con gesti piccoli — il cane, il

