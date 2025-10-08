Marilena Negri sgozzata al parco | i figli chiedono ulteriori indagini e l' analisi di due Dna maschili

Milanotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta aperto il caso di Marilena Negri, la 67enne trovata morta nel Parco Villa Litta di Milano, colpita con una coltellata al collo nella mattina del 23 novembre 2017 mentre portava fuori il cane. Per la seconda volta i figli della donna si sono opposti alla richiesta di archiviazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marilena - negri

Il delitto irrisolto di Marilena Negri, uccisa in un parco di Milano: i figli contro la richiesta di archiviazione

Marilena Negri, sgozzata al parco nel 2017: i figli chiedono ulteriori indagini e l'analisi di due Dna maschili

marilena negri sgozzata parcoIl delitto irrisolto di Marilena Negri, uccisa in un parco di Milano: i figli contro la richiesta di archiviazione - L'assassino di Marilena Negri era stato ripreso dalle telecamere, poi risultate inefficaci perché poco calibrate: non è stato mai identificato ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Marilena Negri Sgozzata Parco