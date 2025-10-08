Maria De Filippi passa in Rai? Arriva la risposta shock di Pier Silvio Berlusconi
Maria De Filippi in pianta stabile su Rai 2: fino a poco tempo fa sarebbe sembrato uno scenario impossibile e invece oggi è un’ipotesi che sta facendo discutere l’intero panorama televisivo italiano. A lanciare l’indiscrezione è stato Affari Italiani, alimentando la curiosità di pubblico e addetti ai lavori. Al centro di tutto ci sarebbe un progetto inedito legato a Belve, il programma di Francesca Fagnani che potrebbe accogliere “Queen Mary” in un ruolo mai visto prima. A rendere la vicenda ancora più interessante è stata la reazione di Pier Silvio Berlusconi, numero uno di Mediaset. Ecco tutti i dettagli su questo inaspettato cortocircuito tra Rai e Mediaset. 🔗 Leggi su Donnapop.it
