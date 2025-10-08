Maria De Filippi ha provato a salvare la storia di Filippo e Pamela | il tentativo estremo cosa salta fuori

Tvzap.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi tv. “Maria ha provato a salvare la storia di Filippo e Pamela”: il tentativo estremo, cosa salta fuori – A volte l’amore si spegne piano, senza rumore. E nemmeno chi ti conosce da una vita, chi ha visto nascere il vostro legame e ne ha raccontato i momenti più belli, riesce a cambiare il finale. È quello che sarebbe accaduto a Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, una delle coppie più longeve dello spettacolo italiano, che dopo 17 anni insieme ha deciso di dirsi addio. E secondo le indiscrezioni di Diva e Donna, Maria De Filippi avrebbe tentato fino all’ultimo di rimettere insieme i pezzi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

maria de filippi ha provato a salvare la storia di filippo e pamela il tentativo estremo cosa salta fuori

© Tvzap.it - “Maria De Filippi ha provato a salvare la storia di Filippo e Pamela”: il tentativo estremo, cosa salta fuori

In questa notizia si parla di: maria - filippi

“Amici? No grazie”. Maria De Filippi lo voleva giudice, il no dell’attore italiano: “Vi spiego perché”

“Con chi è sul super yacht”. Maria De Filippi beccata al largo e non da sola

Maria De Filippi, spuntano le foto in vacanza: chi c’era con lei sullo yacht (FOTO)

maria de filippi haFilippo Bisciglia e Pamela Camassa: Maria De Filippi ha provato a salvare la loro unione, la foto della cena insieme - Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: Maria De Filippi ha provato a salvare la loro unione, la foto della cena insieme ... Scrive gossip.it

maria de filippi ha«Maria De Filippi ha provato a salvare la relazione di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa»: la cena per evitare la rottura - Gli amici si vedono nel momento del bisogno, ma qualche volta persino il loro aiuto purtroppo non può nulla, anche se si tratta di Maria De Filippi. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maria De Filippi Ha