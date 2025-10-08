Maria De Filippi ha provato a salvare la storia di Filippo e Pamela | il tentativo estremo cosa salta fuori
Personaggi tv. “Maria ha provato a salvare la storia di Filippo e Pamela”: il tentativo estremo, cosa salta fuori – A volte l’amore si spegne piano, senza rumore. E nemmeno chi ti conosce da una vita, chi ha visto nascere il vostro legame e ne ha raccontato i momenti più belli, riesce a cambiare il finale. È quello che sarebbe accaduto a Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, una delle coppie più longeve dello spettacolo italiano, che dopo 17 anni insieme ha deciso di dirsi addio. E secondo le indiscrezioni di Diva e Donna, Maria De Filippi avrebbe tentato fino all’ultimo di rimettere insieme i pezzi. 🔗 Leggi su Tvzap.it
