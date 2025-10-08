L'ex coppia aveva annunciato la fine della relazione con due messaggi su Instagram. Secondo le ultime voci Maria De Filippi avrebbe organizzato una cena per aiutarli a ritrovare l'intesa, ma senza successo Dopo diciassette anni insieme, una delle coppie più amate dello spettacolo italiano ha deciso di dirsi addio. Filippo Bisciglia e Pamela Camassa pochi giorni fa hanno annunciato la loro separazione con due messaggi pubblicati nelle storie di Instagram. Gli ultimi rumors parlano di un intervento in extremis di Maria De Filippi per salvare la relazione. L'annuncio della separazione su Instagram Nei loro post, Filippo e Pamela sottolineavano che la decisione era stata presa di comune accordo e che non ci sono stati traumi o rancori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Maria De Filippi ha provato a salvare la relazione di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, l'indiscrezione