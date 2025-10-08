Maria De Filippi ha provato a salvare la relazione di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa l' indiscrezione

Movieplayer.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex coppia aveva annunciato la fine della relazione con due messaggi su Instagram. Secondo le ultime voci Maria De Filippi avrebbe organizzato una cena per aiutarli a ritrovare l'intesa, ma senza successo Dopo diciassette anni insieme, una delle coppie più amate dello spettacolo italiano ha deciso di dirsi addio. Filippo Bisciglia e Pamela Camassa pochi giorni fa hanno annunciato la loro separazione con due messaggi pubblicati nelle storie di Instagram. Gli ultimi rumors parlano di un intervento in extremis di Maria De Filippi per salvare la relazione. L'annuncio della separazione su Instagram Nei loro post, Filippo e Pamela sottolineavano che la decisione era stata presa di comune accordo e che non ci sono stati traumi o rancori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

maria de filippi ha provato a salvare la relazione di filippo bisciglia e pamela camassa l indiscrezione

© Movieplayer.it - Maria De Filippi ha provato a salvare la relazione di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, l'indiscrezione

In questa notizia si parla di: maria - filippi

“Amici? No grazie”. Maria De Filippi lo voleva giudice, il no dell’attore italiano: “Vi spiego perché”

“Con chi è sul super yacht”. Maria De Filippi beccata al largo e non da sola

Maria De Filippi, spuntano le foto in vacanza: chi c’era con lei sullo yacht (FOTO)

maria de filippi haMaria De Filippi a cena con Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: “Ha provato a salvare il loro amore” - Emergono nuovi dettagli sulla rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, annunciata dai due sui social circa una settimana fa ... Segnala fanpage.it

maria de filippi haFilippo Bisciglia e Pamela Camassa: Maria De Filippi ha provato a salvare la loro unione, la foto della cena insieme - Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: Maria De Filippi ha provato a salvare la loro unione, la foto della cena insieme ... Riporta gossip.it

Cerca Video su questo argomento: Maria De Filippi Ha