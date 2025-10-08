Margaret Thatcher | il libro per il centenario della Lady di Ferro

Esce “La donna che ha cambiato il mondo”, saggio collettivo su Margaret Thatcher curato da Luca Bellardini. Sei saggi per riflettere sulla sua eredità. Esce oggi nelle librerie La donna che ha cambiato il mondo. Margaret Thatcher e la sua eredità a cura di Luca Bellardini. Nel centenario della nascita della Lady di Ferro (13 ottobre 1925-8 aprile 2013), ricordarla «non è un’operazione scontata», come si legge nella Nota del curatore. Le motivazioni di tale operazione non stanno solo nelle sue politiche capaci di guarire il Regno Unito, “grande malato d’Europa”, dopo decenni di stagnazione; e non stanno neanche solo nella validità delle sue opinioni, sintesi efficace e originale di etica vittoriana, liberalismo classico e conservatorismo anglosassone. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

