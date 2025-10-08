Marco Ottolini pronto a tornare alla Juventus per il ruolo di ds ancora vacante dopo Giuntoli
Sono passati diversi mesi da quando la Juventus ha dato il benservito a Giuntoli come ds. Intanto i vertici societari sono cambiati, così come l’allenatore in panchina e i bianconeri sembrano stare attraversando un periodo di stabilità, anche se non con risultati brillanti. Manca ancora un tassello però per completare il quadro societario ed è proprio quello del direttore sportivo. Il club bianconero ed il direttore generale Damien Comolli, stanno lavorando per individuare colui che andrà a ricoprire l’importante ruolo di direttore sportivo. Sono stati diversi i profili accostati alla Vecchia Signora negli ultimi mesi e tra tutti, quello che sembra adesso più vicino è Marco Ottolini, ovvero l’attuale direttore sportivo del Genoa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
