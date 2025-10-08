Marco Mengoni al via da Torino il tour nei palasport Live in Europe 2025

Spettacolo.eu | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Mengoni dà il via questa sera a Live in Europe 2025 dall’Inalpi Arena di Torino, un tour nei palazzetti italiani ed europei. Marco Mengoni dà il via questa sera a Live in Europe 2025 dall’Inalpi Arena di Torino, per la prima delle due date sold out. Il tour – con 33 concerti, di cui 21 in Italia e 12 in Europa –  toccherà i palazzetti e le arene più importanti d’Italia e Europa, con il sold out registrato per entrambe le date di Torino, le quattro date Milano, le due date di Pesaro, le tre date di Firenze, la prima data di Eboli, le quattro date di Roma, Parigi e Londra. Dopo il successo del tour negli stadi con oltre mezzo milione di biglietti venduti, segna il grande ritorno di Marco Mengoni nelle grandi città europee che lo hanno accolto per la prima volta nel 2023. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

marco mengoni al via da torino il tour nei palasport live in europe 2025

© Spettacolo.eu - Marco Mengoni, al via da Torino il tour nei palasport Live in Europe 2025

In questa notizia si parla di: marco - mengoni

Il messaggio di Marco Mengoni ai fan: “Dopo quest’anno difficile, sentirvi ci ha reso una famiglia grande”

La scaletta del concerto 2025 di Marco Mengoni allo Stadio Euganeo: l’ordine delle canzoni a Padova

“Sarò il testimone di nozze di Giulio e Mario”: proposta di matrimonio durante il concerto di Marco Mengoni a San Siro, la reazione del cantante

Al via da Torino il tour di Marco Mengoni “Live in Europe 2025”: ecco tutte le date - MILANO (ITALPRESS) – Marco Mengoni dà il via questa sera a Live in Europe 2025 dall’Inalpi Arena di Torino, per la prima delle due date sold out. Scrive italpress.com

marco mengoni via torinoMarco Mengoni, la possibile scaletta dei concerti a Torino - Dopo la data zero alla Prealpi SanBiagio Arena di Conegliano, Marco Mengoni sarà in concerto all’Inalpi Arena di Torino. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Marco Mengoni Via Torino