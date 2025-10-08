Marco Mengoni al via da Torino il tour nei palasport Live in Europe 2025
Marco Mengoni dà il via questa sera a Live in Europe 2025 dall’Inalpi Arena di Torino, un tour nei palazzetti italiani ed europei. Marco Mengoni dà il via questa sera a Live in Europe 2025 dall’Inalpi Arena di Torino, per la prima delle due date sold out. Il tour – con 33 concerti, di cui 21 in Italia e 12 in Europa – toccherà i palazzetti e le arene più importanti d’Italia e Europa, con il sold out registrato per entrambe le date di Torino, le quattro date Milano, le due date di Pesaro, le tre date di Firenze, la prima data di Eboli, le quattro date di Roma, Parigi e Londra. Dopo il successo del tour negli stadi con oltre mezzo milione di biglietti venduti, segna il grande ritorno di Marco Mengoni nelle grandi città europee che lo hanno accolto per la prima volta nel 2023. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
