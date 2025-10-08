marco masoni tra battiato e i cantautori della nostra vita

Eclettico e multiforme, Marco Masoni oltre che insegnante è uno storico del pop e del rock, scrittore e mattatore di moltissimi incontri dal vivo in cui divulga e diverte il pubblico con storie di musicisti, dischi e canzoni. Oltre a presentare venerdì 10 alle 17:30 il suo libro su Franco Battiato - "Fino a completa guarigione" (Aurea Nox editore) - alla Domus Mazziniana sta per cominciare una mini-rassegna all'Edicola della Legalità, in piazza Santa Caterina, sui cantautori della nostra vita. Cominciamo da qui. “Ho accettato molto volentieri la richiesta di Federica Ciardelli che insieme agli altri soci dell'associazione che porta il nome del fratello Nicola gestisce lo spazio dell'Edicola della legalità, i cantautori sono uno dei miei amori musicali e questa rassegna contribuisce a tenere viva la memoria di veri e propri giganti della canzone d'autore, una volta al mese di sabato pomeriggio, prima Lucio Battisti (l'1110 alle 17:00), poi Lucio Dalla e infine Fabrizio De André. 🔗 Leggi su Lanazione.it

