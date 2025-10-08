Marco Liorni | Torno al timone de ‘L’eredità’ ma senza ansia da ‘traino'

Ildifforme.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Se sono in ansia da ‘traino’? No, anche se ovviamente agli ascolti ci guardiamo tutti tanto, perché sono quelli che ti dicono se stai lavorando nella direzione giusta oppure no. Per me la cosa da fare è fare bene il proprio lavoro, mettendoci gioia, perché poi, alla fine, stiamo giocando”. Marco Liorni è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

marco liorni torno al timone de 8216l8217eredit2248217 ma senza ansia da 8216traino

© Ildifforme.it - Marco Liorni: “Torno al timone de ‘L’eredità’, ma senza ansia da ‘traino'”

In questa notizia si parla di: marco - liorni

Reazione a Catena, "Marco Liorni!": clamorosa gaffe delle campionesse suPino Insegno

Marco Liorni: scopri le figlie del conduttore innamorato

marco liorni torno timoneMarco Liorni: "Torno al timone de 'L'eredità', ma senza ansia da 'traino'" - No, anche se ovviamente agli ascolti ci guardiamo tutti tanto, perché ... Lo riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Marco Liorni Torno Timone