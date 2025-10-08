Marcia per la pace PerugiAssisi il 12 ottobre torna il grande appuntamento Atteso un mare di partecipanti

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia, 8 ottobre 2025 – Torna domenica 12 ottobre la Marcia PerugiAssisi, lo storico appuntamento per la pace e i diritti umani che dal 1961 attraversa l’Umbria, da Perugia fino ad Assisi. Nata da un’idea del filosofo antifascista e nonviolento Aldo Capitini, è considerata la prima marcia per la pace al mondo e nel corso dei decenni è divenuta un punto di riferimento internazionale per i movimenti pacifisti, ispirando analoghe iniziative in diversi Paesi. La manifestazione di quest’anno vede già l’adesione di 503 associazioni, 190 scuole e università e 250 enti locali. Il percorso e le novità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

marcia per la pace perugiassisi il 12 ottobre torna il grande appuntamento atteso un mare di partecipanti

© Lanazione.it - Marcia per la pace PerugiAssisi, il 12 ottobre torna il grande appuntamento. Atteso un mare di partecipanti

In questa notizia si parla di: marcia - pace

In duemila alla marcia della pace. Una marea di gente per la Palestina: “Basta con questa strage di innocenti”

Solenni festeggiamenti San Giorgio Martire, marcia per la pace all’apertura del 24 agosto

Festeggiamenti San Giorgio Martire, apertura con la marcia per la pace

marcia pace perugiassisi 12Pace e Fraternità, il Comune di Avezzano alla marcia Perugia-Assisi il 12 ottobre - Domenica 12 ottobre 2025, il Comune di Avezzano sarà presente alla prossima Marcia Perugia- Si legge su marsicalive.it

Pace: il 12 ottobre la Marcia PerugiAssisi 2025 per “fermare il genocidio a Gaza”. Per la prima volta ci sarà anche la Marcia delle bambine e dei bambini - Domenica 12 ottobre si svolgerà una nuova edizione della Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità, con il motto “Imagine all the people – Immagina tutte le persone vivere insieme in pace”. Lo riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Marcia Pace Perugiassisi 12