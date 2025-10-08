marcia per la pace perugiassisi il 12 ottobre torna il grande appuntamento atteso un mare di partecipanti

Perugia, 8 ottobre 2025 – Torna domenica 12 ottobre la Marcia PerugiAssisi, lo storico appuntamento per la pace e i diritti umani che dal 1961 attraversa l’Umbria, da Perugia fino ad Assisi. Nata da un’idea del filosofo antifascista e nonviolento Aldo Capitini, è considerata la prima marcia per la pace al mondo e nel corso dei decenni è divenuta un punto di riferimento internazionale per i movimenti pacifisti, ispirando analoghe iniziative in diversi Paesi. La manifestazione di quest’anno vede già l’adesione di 503 associazioni, 190 scuole e università e 250 enti locali. Il percorso e le novità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

