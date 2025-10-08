Marche via alla campagna vaccinale anti-influenzale
Parte mercoledì 8 ottobre la campagna vaccinale nelle Marche: anche quest’anno sarà possibile la co-somministrazione gratuita di vaccino anti-influenzale e anti-Covid-19 aggiornato alle ultime varianti. La vaccinazione anti-influenzale è stagionale ed ogni anno cambiano i vaccini; la composizione viene infatti aggiornata ogni anno secondo le indicazioni dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sulla base delle informazioni epidemiologiche e virologiche raccolte dai Centri Nazionali Influenza. Per quanto riguarda la vaccinazione anti-Covid-19, che è effettuabile lungo tutto l’arco dell’anno, va rilevato che sono disponibili i vaccini aggiornati e che è raccomandata nel periodo autunno-inverno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Parte mercoledì 8 ottobre la campagna vaccinale nelle Marche: anche quest'anno sarà possibile la co-somministrazione gratuita di vaccino anti-influenzale e anti-Covid-19 aggiornato alle ultime varianti. Gli adulti possono vaccinarsi presso i Medici di Medicin
Al via nelle Marche la campagna di immunizzazione per la protezione dei bambini dal Virus Respiratorio Sinciziale
Campagna vaccinale antinfluenzale: al via domani nel piceno il Sisp ha iniziato oggi la distribuzione di 45mila dosi a medici e pediatri - Al via da domani mercoledì 8 ottobre, nel territorio della Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, così come in tutte le Marche, la campagna di
Parte la vaccinazione antinfluenzale. I medici: proteggersi anche contro il Covid - Dall'8 ottobre sarà possibile ricevere la dose dal proprio medico di base, in farmacia o presso i servizi vaccinali delle Ast.