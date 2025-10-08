Corinaldo conquista il titolo di “ Borgo più apprezzato d’Italia ” nell’ambito della decima edizione del Premio Italia Destinazione Digitale 2025, conferito oggi presso l’ Italy Arena del TTG Travel Experience, la manifestazione italiana leader per la promozione del turismo mondiale, in corso a Rimini fino al 10 ottobre. Il Premio Italia Destinazione Digitale, ideato da The Data Appeal Company in collaborazione con Touring Club Italiano (TCI), è considerato a tutti gli effetti come gli Oscar del turismo italiano. A Corinaldo, il borgo più bello e ospitale, l’Oscar del turismo. Si compone infatti di una serie di riconoscimenti assegnati alle destinazioni che si distinguono per reputazione digitale, qualità dell’offerta, accoglienza e servizi, così come percepite e raccontate dai visitatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Marche, Acquaroli brinda a un altro successo: a Corinaldo va l’oscar del turismo, è il borgo più apprezzato d’Italia