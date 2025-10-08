Marche Acquaroli brinda a un altro successo | a Corinaldo va l’oscar del turismo è il borgo più apprezzato d’Italia
Corinaldo conquista il titolo di “ Borgo più apprezzato d’Italia ” nell’ambito della decima edizione del Premio Italia Destinazione Digitale 2025, conferito oggi presso l’ Italy Arena del TTG Travel Experience, la manifestazione italiana leader per la promozione del turismo mondiale, in corso a Rimini fino al 10 ottobre. Il Premio Italia Destinazione Digitale, ideato da The Data Appeal Company in collaborazione con Touring Club Italiano (TCI), è considerato a tutti gli effetti come gli Oscar del turismo italiano. A Corinaldo, il borgo più bello e ospitale, l’Oscar del turismo. Si compone infatti di una serie di riconoscimenti assegnati alle destinazioni che si distinguono per reputazione digitale, qualità dell’offerta, accoglienza e servizi, così come percepite e raccontate dai visitatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: marche - acquaroli
Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
Elezioni regionali, il primo confronto nelle Marche: Acquaroli-Ricci, colpi di fioretto
Occhio alla Notizia. . Settimana calda per la Regione Marche: il 27 ottobre la prima seduta della nuova legislatura. Acquaroli al lavoro sulla Giunta, intanto il PD organizza l’opposizione. - facebook.com Vai su Facebook
Le Marche incoronano di nuovo Acquaroli e la destra - X Vai su X
Anche i Pro Vita brindano con Acquaroli: “Sconfitto il fronte pro-aborto”. Ma nelle Marche è già un miraggio - Pro Vita & Famiglia esulta per la riconferma del presidente di Fratelli d'Italia, invitandolo a concentrare risorse sulle politiche nataliste. Da huffingtonpost.it
Acquaroli rieletto presidente nelle Marche, Fratelli d'Italia primo partito. Schlein: "Pensiamo alle altre 5 regioni" - Il primo test elettorale d'autunno premia il centrodestra, mentre l'opposizione incassa il ko. today.it scrive