Marche Acquaroli brinda a un altro successo | a Corinaldo va l’oscar del turismo è il borgo più apprezzato d’Italia

Secoloditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corinaldo conquista il titolo di “ Borgo più apprezzato d’Italia ” nell’ambito della decima edizione del Premio Italia Destinazione Digitale 2025, conferito oggi presso l’ Italy Arena del TTG Travel Experience, la manifestazione italiana leader per la promozione del turismo mondiale, in corso a Rimini fino al 10 ottobre. Il Premio Italia Destinazione Digitale, ideato da The Data Appeal Company in collaborazione con Touring Club Italiano (TCI), è considerato a tutti gli effetti come gli Oscar del turismo italiano. A Corinaldo, il borgo più bello e ospitale, l’Oscar del turismo. Si compone infatti di una serie di riconoscimenti assegnati alle destinazioni che si distinguono per reputazione digitale, qualità dell’offerta, accoglienza e servizi, così come percepite e raccontate dai visitatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

marche acquaroli brinda a un altro successo a corinaldo va l8217oscar del turismo 232 il borgo pi249 apprezzato d8217italia

© Secoloditalia.it - Marche, Acquaroli brinda a un altro successo: a Corinaldo va l’oscar del turismo, è il borgo più apprezzato d’Italia

In questa notizia si parla di: marche - acquaroli

Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

Elezioni regionali, il primo confronto nelle Marche: Acquaroli-Ricci, colpi di fioretto

marche acquaroli brinda altroAnche i Pro Vita brindano con Acquaroli: “Sconfitto il fronte pro-aborto”. Ma nelle Marche è già un miraggio - Pro Vita & Famiglia esulta per la riconferma del presidente di Fratelli d'Italia, invitandolo a concentrare risorse sulle politiche nataliste. Da huffingtonpost.it

marche acquaroli brinda altroAcquaroli rieletto presidente nelle Marche, Fratelli d'Italia primo partito. Schlein: "Pensiamo alle altre 5 regioni" - Il primo test elettorale d'autunno premia il centrodestra, mentre l'opposizione incassa il ko. today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Marche Acquaroli Brinda Altro