Marcellise Wine Festival

L’11 e il 12 ottobre 2025 San Martino Buon Albergo accoglie la prima edizione del , un evento enogastronomico dedicato alle eccellenze del territorio. La manifestazione si terrà nella suggestiva cornice di Marcellise, in via Mezzavilla, immersa tra le colline e i vigneti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

