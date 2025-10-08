' Maratona della lumaca' | camminata aperta a malati di Parkinson caregiver e sostenitori

Una camminata di nordic walking aperta a tutti, all'insegna del benessere, per malati di Parkinson, caregiver e sostenitori. L'appuntamento con la 'Maratona della lumaca', organizzato da Dimensione Nordic Walking a sostegno dell'associazione Gepa Estense Parkinson, è in programma sabato 11. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Le Lumache sono pronte ad una nuova maratona. Domenica prossima, 21 settembre, sulla Mura di Lucca, è in programma l'undicesima edizione dell'iniziativa promossa dall'associazione Parkinson Lucca per sensibilizzare l'opinione pubblica su una patologi

