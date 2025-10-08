Sospiro di sollievo per Mara Venier. Il marito Nicola Carraro è tornato a camminare dopo un lungo periodo particolarmente duro, segnato da diversi problemi di salute. L’ex produttore cinematografico, 83 anni, è tornato a salire le scale in completa autonomia, senza l’aiuto o il sostegno di qualcuno. Come sta Nicola Carraro, il marito di Mara Venier. Nicola Carraro sta meglio. Sul suo profilo Instagram, ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute. Se negli scorsi mesi si era mostrato in sedia a rotelle e aveva trascorso settimane in ospedale a causa di un’ernia al disco, ora il marito di Mara Veneir si è ripreso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mara Venier, il marito Nicola Carraro torna a camminare: “Sono rinato”