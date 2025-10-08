Mara Venier come sta il marito Nicola Carraro | il commovente messaggio
Dopo tanta sofferenza e attesa, Nicola Carraro riprende a camminare, con grande gioia di Mara Venier, che si è tanto spesa per il suo compagno. La meravigliosa notizia è stata data sui social, dove i diretti interessati hanno condiviso le immagini del produttore cinematografico intento a salire e a scendere le scale. Un'operazione di poco conto per la maggior parte di noi, ma che per Carraro rappresenta un grande traguardo. L'uomo ha infatti dovuto risolvere un' ernia del disco prima di poter tornare a muoversi come un tempo. Dopo tanto dolore e fatica, ecco che finalmente può salire le scale di casa in piena autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
