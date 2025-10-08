Mara Venier come sta il marito Nicola Carraro | il commovente messaggio

Ilgiornale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tanta sofferenza e attesa, Nicola Carraro riprende a camminare, con grande gioia di Mara Venier, che si è tanto spesa per il suo compagno. La meravigliosa notizia è stata data sui social, dove i diretti interessati hanno condiviso le immagini del produttore cinematografico intento a salire e a scendere le scale. Un'operazione di poco conto per la maggior parte di noi, ma che per Carraro rappresenta un grande traguardo. L'uomo ha infatti dovuto risolvere un' ernia del disco prima di poter tornare a muoversi come un tempo. Dopo tanto dolore e fatica, ecco che finalmente può salire le scale di casa in piena autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

mara venier come sta il marito nicola carraro il commovente messaggio

© Ilgiornale.it - Mara Venier, come sta il marito Nicola Carraro: il commovente messaggio

In questa notizia si parla di: mara - venier

DOMENICA IN: MARA VENIER MERITA PIÙ RISPETTO E NON DECISIONI CALATE DALL’ALTO

Domenica In nel caos: Gabriele Corsi in bilico, Mara Venier verso Mediaset. Cosa sta combinando la Rai?

Mara Venier, Screzi Con La Rai: La Conduttrice Sbarca da Fazio!

mara venier sta maritoMara Venier, come sta il marito Nicola Carraro: il commovente messaggio - Immensa gioia per Mara Venier, il marito torna a camminare e a salire le scale. Secondo ilgiornale.it

mara venier sta maritoMara Venier, il marito Nicola Carraro torna a camminare: “Sono rinato” - Dopo un lungo periodo di convalescenza il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, è tornato a camminare: “Sono rinato”, ha detto sui social ... Lo riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Mara Venier Sta Marito