Manutenzione stradale sull' autostrada Palermo-Catania consegnati alcuni lavori

Anas ha consegnato alle imprese esecutrici i lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza, dal chilometro 40,400 al 44,800, lungo il bordo laterale della carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, fra i territori di Buonfornello e Scillato. L’importo dell’investimento ammonta a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: manutenzione - stradale

Manutenzione stradale a Verona, stanziati nuovi fondi: «Sulle buche ci stiamo lavorando»

Il grande piano di manutenzione stradale nel municipio XIV: ecco tutti i cantieri

Avellino, avviati lavori di manutenzione stradale. Nargi: "Grande soddisfazione"

VIA POGGIO ROSSO, SI CAMBIA! Sono ufficialmente partiti i lavori di manutenzione stradale! Un intervento necessario, che finalmente prende forma: più sicurezza, più decoro, più vivibilità per tutti. È solo uno dei tanti tasselli di un progetto più ampio ch - facebook.com Vai su Facebook

Chiusure Notturne e Lavori sulle Autostrade Toscane: Tutti i Dettagli su A11 e A1 - Importanti lavori di manutenzione e pavimentazione interesseranno nei prossimi giorni alcuni tratti delle principali autostrade della Toscana, con ... Secondo gonews.it

A8 chiusura notturna tra Legnano e l’allacciamento A9 in direzione Milano - L’intervento rientra in un più ampio piano di manutenzione programmata che nelle scorse settimane ha già comportato altre chiusure notturne sulla rete autostradale tra A8 e A9 (immagini generiche d'ar ... Scrive laprovinciadivarese.it