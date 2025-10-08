Mantova celebra la sbrisolona Un festival diffuso per tre giorni di gusto e tradizione e c’è anche il Giappone

Tre giorni di laboratori del gusto, showcooking, degustazioni, eventi e spettacoli con una sola protagonista: la sbrisolona, dolce simbolo della città di Mantova e una delle eccellenze della pasticceria italiana. Dalle origini antichissime che risalgono addirittura prima del '600 la sbrisolona deliziò persino la corte dei Gonzaga, La quarta edizione del festival Sbrisolona&Co. si svolgerà dal 17 al 19 ottobre 2025 a Mantova. Ideato da SGP Grandi Eventi e promosso da Confcommercio Mantova, con il contributo del Comune di Mantova, della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia e di Regione Lombardia.

Mantova celebra la sbrisolona. Tre giorni di festival diffuso nelle vie e piazze del centro storico

