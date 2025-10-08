ManovraBankitalia | copertura sia certa

9.16 Il Documento programmatico di finanza pubblica "non include informazioni sufficienti per avanzare valutazioni sulle singole misure" sulla Manovra. Lo afferma il capo Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, in audizione. "In ogni caso -prosegue Andrea Brandolini- gli interventi di copertura dovranno essere certi". "Sarebbe inoltre opportuno limitare gli incrementi di spesa o riduzioni di entrate di natura temporanea:effetti solo transitori,aumentano livello del debito e sono spesso difficili da rimuovere". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it