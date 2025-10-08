Manovra verso proroga detrazione al 50% sulla prima casa Giorgetti | Lavoriamo sulla rottamazione ma non per tutti
La manovra prende forma. Con il governo che sembra intenzionato a prorogare la detrazione al 50% sulla prima casa e lavorare sulla rottamazione «ma non per tutti».. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: manovra - verso
Tecnici al lavoro sulla manovra 2026: verso l’addio alle quote-pensioni
Verso la manovra: Irpef, pensioni e tasse, cosa c’è dentro. E Meloni avverte le banche
Pensioni, con Quota 103 in un anno solo 1.153 uscite. Verso l'addio in manovra: le nuove forme flessibili
Pensioni: tre strade per bloccare l’aumento dei requisiti dal 2027 • Congelamento scatti di adeguamento dell'età pensionabile dal 2027: soluzioni alternative allo studio del Governo, verso la Manovra 2026. - X Vai su X
Altro passo serale verso lo sblocco a metà mese, sblocco che potrebbe avvenire per l’appunto con una manovra ad omega e una retrogressione orientale… Ricordo bene a tutti che veniamo da 28 mesi consecutivi sopra la media. (Ultimo mese sottomedia di - - facebook.com Vai su Facebook
Bonus ristrutturazione casa, detrazione al 50% nel 2026: Governo verso la proroga, lavori consentiti e tempi del rimborso - Senza correzioni, la detrazione scenderebbe al 36% per la prima casa e al 30% per le altre: l’Esecutivo valuta una riduzione degli anni per il recupero da dieci a cinque: decisione legata alle copertu ... Riporta msn.com
Manovra, spunta l'ipotesi di legare le detrazioni fiscali al numero dei figli - Già lo scorso anno il governo è intervenuto introducendo una sorta di "quoziente familiare" all'italiana. Si legge su today.it