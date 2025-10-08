Manovra prorogato bonus al 50% sulla prima casa Giorgetti | Lavoriamo sulla rottamazione ma non per tutti
Non sono panni facili da indossare quelli del ministro dell?Economia. Sono molti i no che si prepara a pronunciare in vista della prossima manovra. Lo ha lasciato chiaramente intendere ieri.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: manovra - prorogato
Arriva il taglio Irpef in manovra: l’aliquota scende dal 35% al 33% per i redditi fino a 60mila euro. Una misura che interessa oltre 13,6 milioni di contribuenti e che il Governo presenta come un segnale al ceto medio, da anni schiacciato dalla pressione fiscale. - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, prorogato bonus al 50% sulla prima casa. Giorgetti: «Lavoriamo sulla rottamazione, ma non per tutti» - Sono molti i no che si prepara a pronunciare in vista della prossima manovra. Scrive ilmattino.it
Bonus casa al 50 per cento, ecco le agevolazioni in scadenza - ROMA (ITALPRESS) – La legge di Bilancio 2025 ha previsto la proroga di alcuni bonus casa al 50 per cento, ma solo per l’anno in corso e ... Riporta iltempo.it