Manovra Landini | Vertice a Chigi non sia semplice comunicazione E rilancia un intervento sulle grandi ricchezze

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo stati convocati dal governo per venerdì pomeriggio per il vertice sulla manovra. Abbiamo letto che è fissato un Cdm lunedì, dobbiamo verificare quali margini di discussione ci sono. Spero non avvenga ciò che è avvenuto negli anni passati, cioè che è una comunicazione, ‘diteci cosa pensate perché di trattative non se ne aprono’. Se non verranno accolte le nostre misure, saremo pronti alla mobilitazione”. A rivendicarlo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso di una conferenza sulla manovra. “Bisogna fermare la folle corsa al riarmo. Nel prossimo triennio c’è un aumento di 23 miliardi della spesa per la difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

