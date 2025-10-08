Manovra Landini | Se governo non ci ascolta mobilitazione anche dopo il 25 ottobre

“Abbiamo già proclamato la manifestazione del 25 ottobre, e se il governo non ci ascolta già quella è un’occasione di mobilitazione per dire quali sono le nostre proposte. Ma si aprirà anche un percorso parlamentare sulla manovra, e se il confronto si limiterà all’incontro di venerdì ragioneremo su cosa altro mettere in campo”. Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini nella sede del sindacato a Roma, a margine di una conferenza sulla legge di Bilancio, nel giorno in cui c’è stata l’audizione di Bankitalia davanti alle commissioni Bilancio della Camera e del Senato sul Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp). 🔗 Leggi su Lapresse.it

