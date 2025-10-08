Manovra Landini | Pronti a nuove mobilitazioni se il governo non ci ascolta dopo il 25 ottobre

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il segretario Cgil avverte: il confronto non può fermarsi all’incontro di venerdì. “Abbiamo già proclamato la manifestazione del 25 ottobre, e se il governo non ci ascolta quella sarà solo la prima occasione di mobilitazione per far sentire le nostre proposte”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha ribadito la volontà del sindacato di proseguire la mobilitazione, intervenendo dalla sede nazionale a Roma durante una conferenza dedicata alla legge di Bilancio. Landini ha sottolineato che la discussione sulla manovra non può esaurirsi in un solo incontro: “Si aprirà anche un percorso parlamentare, e se il confronto si limiterà all’incontro di venerdì, valuteremo nuove iniziative da mettere in campo”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

