Manovra Landini | Pronti a nuove mobilitazioni se il governo non ci ascolta dopo il 25 ottobre

Dayitalianews.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il segretario Cgil avverte: il confronto non può fermarsi all’incontro di venerdì. “Abbiamo già proclamato la manifestazione del 25 ottobre, e se il governo non ci ascolta quella sarà solo la prima occasione di mobilitazione per far sentire le nostre proposte”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha ribadito la volontà del sindacato di proseguire la mobilitazione, intervenendo dalla sede nazionale a Roma durante una conferenza dedicata alla legge di Bilancio. Landini ha sottolineato che la discussione sulla manovra non può esaurirsi in un solo incontro: “Si aprirà anche un percorso parlamentare, e se il confronto si limiterà all’incontro di venerdì, valuteremo nuove iniziative da mettere in campo”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

manovra landini pronti a nuove mobilitazioni se il governo non ci ascolta dopo il 25 ottobre

© Dayitalianews.com - Manovra, Landini: “Pronti a nuove mobilitazioni se il governo non ci ascolta dopo il 25 ottobre”

In questa notizia si parla di: manovra - landini

Manovra, Landini (Cgil) chiede al governo il rimborso di mille euro a pensionati e lavoratori: “L’Italia reale fatica ad arrivare a fine mese”

Manovra, Landini(Cgil): se governo non ascolta valuteremo iniziative

Manovra, Landini: "Se governo non ci ascolta, mobilitazione anche dopo il 25 ottobre"

manovra landini pronti nuoveManovra: Damiani (FI), 'puntuale come orologio Landini rispolvera patrimoniale' - "Puntuale come un orologio svizzero, a ridosso della discussione sulla manovra il leader della Cgil Landini rilancia la proposta di una patrimoniale. Si legge su iltempo.it

manovra landini pronti nuoveManovra, Landini(Cgil): se governo non ascolta valuteremo iniziative - Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in merito all'incontro a Palazzo Chigi sulla manovra in programma venerdì. Secondo libero.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Landini Pronti Nuove