Manovra Landini | Pronti a nuove mobilitazioni se il governo non ci ascolta dopo il 25 ottobre
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il segretario Cgil avverte: il confronto non può fermarsi all’incontro di venerdì. “Abbiamo già proclamato la manifestazione del 25 ottobre, e se il governo non ci ascolta quella sarà solo la prima occasione di mobilitazione per far sentire le nostre proposte”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha ribadito la volontà del sindacato di proseguire la mobilitazione, intervenendo dalla sede nazionale a Roma durante una conferenza dedicata alla legge di Bilancio. Landini ha sottolineato che la discussione sulla manovra non può esaurirsi in un solo incontro: “Si aprirà anche un percorso parlamentare, e se il confronto si limiterà all’incontro di venerdì, valuteremo nuove iniziative da mettere in campo”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: manovra - landini
Manovra, Landini (Cgil) chiede al governo il rimborso di mille euro a pensionati e lavoratori: “L’Italia reale fatica ad arrivare a fine mese”
Manovra, Landini(Cgil): se governo non ascolta valuteremo iniziative
Manovra, Landini: "Se governo non ci ascolta, mobilitazione anche dopo il 25 ottobre"
++#Manovra, la CGIL proporrà al governo di introdurre una patrimoniale nell'incontro di venerdì. Il segretario Maurizio #Landini: "Proporremo un contributo di solidarietà dalle grandi ricchezze, dai contribuenti oltre i 2 milioni. Si tratta di 500mila contribuenti. Il - X Vai su X
Meloni venerdì incontra i sindacati per discutere di manovra. Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal saranno ricevuti a Palazzo Chigi per parlare di legge di Bilancio. Potrebbe essere il primo faccia a faccia tra Meloni e Landini dopo lo sciopero su Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Manovra: Damiani (FI), 'puntuale come orologio Landini rispolvera patrimoniale' - "Puntuale come un orologio svizzero, a ridosso della discussione sulla manovra il leader della Cgil Landini rilancia la proposta di una patrimoniale. Si legge su iltempo.it
Manovra, Landini(Cgil): se governo non ascolta valuteremo iniziative - Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in merito all'incontro a Palazzo Chigi sulla manovra in programma venerdì. Secondo libero.it