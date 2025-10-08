Manovra Conte | terapia d’urto su tasse famiglie sanità industria

Roma, 8 ott. (askanews) – “Dobbiamo lanciare un appello forte e invocare misure straordinarie: non possiamo affrontare questa legge di bilancio come una legge qualsiasi. Qui occorre una terapia d’urto”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una diretta sui suoi canali social. “E allora io lancio con il M5S quattro misure fondamentali – ha spiegato l’ex presidente del Consiglio – che sono straordinarie; Mi rivolgo dapprima alle forze di opposizione, ma noi invochiamo da subito un dialogo con le forze di maggioranza e con il Governo. Sono misure non di un colore politico ma servono al Paese per non andare sempre più in recessione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it