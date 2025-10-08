manovra confindustria ora alza i toni

La data cerchiata di rosso sul calendario del governo è quella di lunedì 13 ottobre quando nel pomeriggio dovrebbe tenersi la riunione del Consiglio dei ministri sulla manovra. L'agenda è già fitta: questo venerdì sono attesi a Palazzo Chigi i leader di Cgil, Cisl e Uil, mentre lunedì mattina, dunque prima del Cdm, le associazioni datoriali. Oggi pomeriggio si svolgerà invece il vertice tra i leader di centrodestra insieme alla premier Giorgia Meloni e al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Si profila una manovra «leggera» che parte da una base di 16 miliardi, incentrata sul taglio dell'Irpef per il ceto medio, l'ampliamento del perimetro delle misure sulla natalità, il percorso per far crescere gradualmente le spese della Difesa e la sterilizzazione dell'aumento dell'età pensionabile di tre mesi dal 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

