Manovra Confindustria ora alza i toni

Ilgiornale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La data cerchiata di rosso sul calendario del governo è quella di lunedì 13 ottobre quando nel pomeriggio dovrebbe tenersi la riunione del Consiglio dei ministri sulla manovra. L'agenda è già fitta: questo venerdì sono attesi a Palazzo Chigi i leader di Cgil, Cisl e Uil, mentre lunedì mattina, dunque prima del Cdm, le associazioni datoriali. Oggi pomeriggio si svolgerà invece il vertice tra i leader di centrodestra insieme alla premier Giorgia Meloni e al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Si profila una manovra «leggera» che parte da una base di 16 miliardi, incentrata sul taglio dell'Irpef per il ceto medio, l'ampliamento del perimetro delle misure sulla natalità, il percorso per far crescere gradualmente le spese della Difesa e la sterilizzazione dell'aumento dell'età pensionabile di tre mesi dal 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

manovra confindustria ora alza i toni

© Ilgiornale.it - Manovra, Confindustria ora alza i toni

In questa notizia si parla di: manovra - confindustria

Confindustria e la rotta per la manovra: “Servono 8 miliardi”

Confindustria, Orsini: “Evitare che la manovra sia un assalto alla diligenza”

Manovra, Confindustria chiede di sbloccare i depositi bancari improduttivi

Manovra 2026: le proposte di Confindustria per la nuova Legge di Bilancio - Come ogni anno la ripresa di settembre segna anche l’apertura del dibattito sulla predisposizione della Legge di Bilancio. Secondo pmi.it

Manovra: Bombardieri, cosa buona presentare proposte comuni con Confindustria - Presentare al Governo richieste comuni tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil in vista della manovra 'non sarebbe una cosa malvagia. Scrive borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Confindustria Alza Toni