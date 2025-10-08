Manovra Confindustria ora alza i toni
La data cerchiata di rosso sul calendario del governo è quella di lunedì 13 ottobre quando nel pomeriggio dovrebbe tenersi la riunione del Consiglio dei ministri sulla manovra. L'agenda è già fitta: questo venerdì sono attesi a Palazzo Chigi i leader di Cgil, Cisl e Uil, mentre lunedì mattina, dunque prima del Cdm, le associazioni datoriali. Oggi pomeriggio si svolgerà invece il vertice tra i leader di centrodestra insieme alla premier Giorgia Meloni e al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Si profila una manovra «leggera» che parte da una base di 16 miliardi, incentrata sul taglio dell'Irpef per il ceto medio, l'ampliamento del perimetro delle misure sulla natalità, il percorso per far crescere gradualmente le spese della Difesa e la sterilizzazione dell'aumento dell'età pensionabile di tre mesi dal 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: manovra - confindustria
Confindustria e la rotta per la manovra: “Servono 8 miliardi”
Confindustria, Orsini: “Evitare che la manovra sia un assalto alla diligenza”
Manovra, Confindustria chiede di sbloccare i depositi bancari improduttivi
Aumentano i malumori in Confindustria in vista della manovra “pre elettorale”. Orsini vuole evitare di bissare la Via Crucis di un anno fa. Di Dario Di Vico - X Vai su X
Confindustria incalza il governo sulla manovra. Durante l’assemblea di sabato a Gambellara delle associazioni Verona e Vicenza è arrivato l'affondo contro gli incentivi sull'innovazione che hanno funzionato poco. Dura la critica del neopresidente veronese Gi - facebook.com Vai su Facebook
Manovra 2026: le proposte di Confindustria per la nuova Legge di Bilancio - Come ogni anno la ripresa di settembre segna anche l’apertura del dibattito sulla predisposizione della Legge di Bilancio. Secondo pmi.it
Manovra: Bombardieri, cosa buona presentare proposte comuni con Confindustria - Presentare al Governo richieste comuni tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil in vista della manovra 'non sarebbe una cosa malvagia. Scrive borsaitaliana.it