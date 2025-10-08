Manovra Casasco annuncia le proposte di Fi per le imprese | Investimenti produttivi e anche ammortamento anticipato

"Favorire gli investimenti produttivi attraverso una prosecuzione del Piano 5.0, semplificato e allargato, direttamente in Legge di Bilancio senza prevedere altri decreti attuativi". Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia, annuncia le proposte per le imprese da inserire nella manovra economica per il prossimo anno del partito guidato dal vicepremier Antonio Tajani. "Potenziamento degli investimenti in Ricerca e Sviluppo, che è motore e spinta alla crescita soprattutto in ambito digitale e tecnologico, con l’innalzamento dell’aliquota del credito di imposta dal 10 al 20 per cento". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

