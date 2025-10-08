Manovra Bankitalia | Coperture siano certe limitare le misure spot

Il monito di Banca d’Italia a governo e Parlamento sulla manovra di bilancio: rendere certi gli interventi di copertura ed evitare misure spot con effetti transitori che aumentano il debito e sono difficili da rimuovere. Le raccomandazioni sono state espresse questa mattina, 8 ottobre, in audizione alle commissioni Bilancio della Camera e del Senato sul Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp). “In quadro economico internazionale instabilità globale”. “Il quadro dell’economia internazionale rimane segnato da molteplici fattori di instabilità, in primo luogo riconducibili all’inasprimento delle politiche commerciali e più in generale delle tensioni geopolitiche “, hanno affermato i rappresentanti di Bankitalia sulle sfide economiche globali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

