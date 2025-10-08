Manovra appello bipartisan di Conte

19.17 Il leader del M5S Conte lancia un appello a maggioranza e opposizione per quattro "misure straordinarie" da inserire in Manovra per fronteggiare un situazione economica e sociale "di emergenza": "un maxi taglio delle tasse", "l'aumento consistente dell'assegno unico per i figli", "risorse vere per la sanità" e "il ripristino di transizione 4.0 per le imprese". "Invochiamo da subito un dialogo con le forze di maggioranza e con il governo", dice. E rivolgendosi all'opposizione: "Dobbiamo ritrovare unità di intenti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: manovra - appello

