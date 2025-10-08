Manny Pacquiao torna a combattere | una nuova sfida a 47 anni ci sarà Romero per il Mondiale?

Manny Pacquiao si conferma instancabile ed eterno: il 24 gennaio 2026 tornerà sul ring a Las Vegas (Nevada, USA), pronto per combattere quando avrà già compiuto 47 anni (spegnerà le candeline il prossimo 17 dicembre). Il pugile filippino non ha ancora comunicato l’identità del suo avversario, che dovrebbe essere lo statunitense Rolando Romero, di 18 anni più giovane e attuale Campione del Mondo WBA dei pesi welter. Il fuoriclasse asiatico, primo e unico Campione del Mondo in otto differenti categorie di peso, si rimetterà in gioco dopo aver pareggiato contro lo statunitense Mario Barrios lo scorso 19 luglio nel match che metteva in palio il titolo mondiale WBC dei welter. 🔗 Leggi su Oasport.it

