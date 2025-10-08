Manildo | Un piano radicale per gli anziani veneti Nessuno deve rimanere solo
«In questi 100 giorni di ascolto e dialogo con i veneti ho incontrato anziani che hanno voglia di essere utili e non vogliono essere soli, famiglie alle prese con anziani non autosufficienti, famiglie in eterna attesa di poter vedere assistiti i propri cari in una RSA. Ho incontrato molte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: manildo - piano
Maltempo e danni, Manildo: «Serve un grande piano per la cura del territorio»
L'Altopiano - La voce di Asiago 7 Comuni. . In diretta la conferenza stampa di Roberto Rigoni Stern con l'annuncio ufficiale della candidatura nelle fila di Forza Italia alle prossime regionali. - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Regionali, Civici e Pd 'inseriscono' Manildo. M5s, il rischio di liste incomplete - Per Manildo Presidente” è il nome della lista presentata ieri mattina a Vicenza a sostegno del candidato presidente del centrosinistra. Lo riporta ilgazzettino.it