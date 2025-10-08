Manifestazione e cura di sé oggi costituiscono un binomio essenziale quando si parla di skincare. La vera bellezza oggi non si limita a ciò che vediamo nello specchio, ma rappresenta l’eco di come ci sentiamo, di quanto sappiamo ascoltarci e soprattutto prenderci cura di noi stessi. Da questo punto di vista, la cura della pelle non è più soltanto una sequenza in cui si susseguono varie fasi, ma è diventata un importante rituale, un vero e proprio atto d’amore verso sé stessi con un obiettivo fondamentale: manifestare ciò che vorremmo diventare. La filosofia della manifestazione nella cura della pelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Manifesting e cura di sé: il nuovo segreto di bellezza per una pelle glow