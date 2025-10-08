Manifesting e cura di sé | il nuovo segreto di bellezza per una pelle glow
Manifestazione e cura di sé oggi costituiscono un binomio essenziale quando si parla di skincare. La vera bellezza oggi non si limita a ciò che vediamo nello specchio, ma rappresenta l’eco di come ci sentiamo, di quanto sappiamo ascoltarci e soprattutto prenderci cura di noi stessi. Da questo punto di vista, la cura della pelle non è più soltanto una sequenza in cui si susseguono varie fasi, ma è diventata un importante rituale, un vero e proprio atto d’amore verso sé stessi con un obiettivo fondamentale: manifestare ciò che vorremmo diventare. La filosofia della manifestazione nella cura della pelle. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: manifesting - cura
Centro Diurno Alzheimer "La Cura del Tempo" | Pescara - facebook.com Vai su Facebook
Sclerosi multipla, all'ospedale di Vasto nuovo centro per cura - Un nuovo Centro per la cura della Sclerosi Multipla è stato istituito nella Clinica Neurologica dell'ospedale di Vasto (Chieti) con l'obiettivo di offrire un percorso multidisciplinare, integrato e ... Da ansa.it
Dermatite atopica, a Milano nuovo approccio per la cura - Parte da Milano la presentazione del nuovo approccio per la cura della dermatite atopica con un doppio appuntamento in due centri di eccellenza: martedì 30 settembre presso Fondazione IRCCS Ca' Granda ... Come scrive ansa.it