Manifestazione pro-Pal un’attivista arrestata e quattro cronisti feriti dopo gli scontri a Bologna

Una ragazza è stata arrestata dalla polizia dopo gli scontri di ieri sera a Bologna, dove si è tenuta la manifestazione non autorizzata per l’anniversario del 7 ottobre, organizzata dai Giovani palestinesi con l’adesione di realtà antagoniste. Gli altri attivisti fermati nel corso della protesta sono stati invece rilasciati e denunciati a piede libero. Quattro giornalisti sono rimasti feriti e contusi nel corso dei tafferugli, colpiti da manganellate delle forze dell’ordine o oggetti lanciati dal corteo. Per mercoledì, dalle 18, i Giovani palestinesi annunciano un nuovo presidio in piazza Maggiore in seguito all’attacco di Israele compiuto nella notte al secondo gruppo di Flotilla che trasportava verso Gaza medicine e personale sanitario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Manifestazione pro-Pal, un’attivista arrestata e quattro cronisti feriti dopo gli scontri a Bologna

