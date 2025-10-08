Manifestazione pro Gaza Torino e Bologna in piazza

Tg24.sky.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante i divieti, alcune centinaia di manifestanti pro-Gaza sono scesi in piazza a Torino e Bologna per celebrare la strage del 7 ottobre, rispondendo all'appello dei Giovani Palestinesi. E proprio a Bologna si sono verificati scontri in serata tra i manifestanti e le forze dell'ordine in Via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore. Gli agenti hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani accorsi in Piazza del Nettuno. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

