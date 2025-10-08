Manifestazione pro Gaza e Flottilla oggi in piazzale Lodi migliaia di persone | Milano sa da che parte stare La diretta

Ilgiorno.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 8 ottobre 2025 –  Nuova manifestazione oggi mercoledì 8 ottobre a Milano a sostegno di Gaza e della Freedom Flotilla Coalition.  Punto di raccolta per l’inizio del corteo piazzale Lodi. L'appuntamento, già preannunciato sui social ieri, è stato definito dopo che le barche, su cui viaggiavano medici e infermieri con farmaci destinati alla Striscia di Gaza, sono state i ntercettate dalle forze navali israeliane. "Dopo gli attacchi di stanotte alla nuova Flotilla, continuiamo a mobilitarci in continuità con gli scioperi generali e con la straordinaria mobilitazione popolare di queste settimane, che ha dimostrato di poter davvero bloccare tutto e mettere in crisi la complicità istituzionale nel nome della solidarietà con la resistenza palestinese", ha scritto su Instagram Potere al Popolo Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

manifestazione pro gaza e flottilla oggi in piazzale lodi migliaia di persone milano sa da che parte stare la diretta

© Ilgiorno.it - Manifestazione pro Gaza e Flottilla oggi, in piazzale Lodi migliaia di persone: “Milano sa da che parte stare”. La diretta

In questa notizia si parla di: manifestazione - gaza

Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile

Torna in piazza la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”

Manifestazione in piazza. Le campane per Gaza. Il vescovo: "Gridiamo pace"

manifestazione pro gaza flottillaFreedom Flotilla abbordata da Israele, oggi nuove manifestazioni pro Gaza in tutta Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Freedom Flotilla abbordata da Israele, oggi nuove manifestazioni pro Gaza in tutta Italia ... Si legge su tg24.sky.it

manifestazione pro gaza flottillaBologna, manifestazione Pro Pal in piazza Maggiore: la protesta contro il nuovo attacco alla Flotilla. Diretta - Partecipano alcune centinaia di persone, gli striscioni: ‘Dalle scuole alle università, Blocchiamo tutto’. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Manifestazione Pro Gaza Flottilla