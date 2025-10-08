Manifestazione per Gaza oggi a Roma | gli orari e il percorso del corteo per la Freedom Flotilla
Partenza alle 18.30 dal Colosseo per dirigersi verso piazzale Ostiense. Previste circa 3mila persone. Il percorso del corteo e gli autobus che verranno deviati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: manifestazione - gaza
Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile
Torna in piazza la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”
Manifestazione in piazza. Le campane per Gaza. Il vescovo: "Gridiamo pace"
Momenti di tensione in piazza del Nettuno durante la manifestazione pro Gaza organizzata dai Giovani Palestinesi - facebook.com Vai su Facebook
Al via la manifestazione Pro Gaza vietata a Torino https://lastampa.it/torino/2025/10/07/video/al_via_la_manifestazione_pro_gaza_vietata_a_torino-15342157/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Manifestazione per Gaza oggi a Roma: gli orari e il percorso del corteo per la Freedom Flotilla - 30 davanti al Colosseo per il corteo romano in sostegno alla Freedom Flotilla, la nuova missione umanitaria diretta verso Gaza bloccata da Israele. Scrive fanpage.it
Roma, centinaia di migliaia in piazza per Gaza. Tensioni con polizia a fine corteo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, centinaia di migliaia in piazza per Gaza. Secondo tg24.sky.it