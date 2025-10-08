Manifestazione per Gaza oggi a Roma | gli orari e il percorso del corteo per la Freedom Flotilla

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partenza alle 18.30 dal Colosseo per dirigersi verso piazzale Ostiense. Previste circa 3mila persone. Il percorso del corteo e gli autobus che verranno deviati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

manifestazione gaza oggi romaManifestazione per Gaza oggi a Roma: gli orari e il percorso del corteo per la Freedom Flotilla - 30 davanti al Colosseo per il corteo romano in sostegno alla Freedom Flotilla, la nuova missione umanitaria diretta verso Gaza bloccata da Israele. Scrive fanpage.it

manifestazione gaza oggi romaRoma, centinaia di migliaia in piazza per Gaza. Tensioni con polizia a fine corteo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, centinaia di migliaia in piazza per Gaza. Secondo tg24.sky.it

