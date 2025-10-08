Manifestazione per Gaza oggi a Milano | gli orari del corteo per la Freedom Flotilla

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 18 in piazzale Lodi si terrà un nuovo presidio per la Palestina, da lì dovrebbe partire un corteo. La causa scatenante dello sciopero è l'abbordaggio di altre imbarcazioni della Flotilla da parte di Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

