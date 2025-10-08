Manifestazione per Gaza Flotilla 2 e Palestina a Napoli cordone di Polizia davanti al Consolato Usa
Manifestazione pro Palestina a Napoli stasera. Migliaia di manifestanti davanti al Consolato Americano. Polizia in assetto anti-sommossa.
Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile
Torna in piazza la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”
Manifestazione in piazza. Le campane per Gaza. Il vescovo: "Gridiamo pace"
Dopo la grande manifestazione di ieri è ora di tornare in piazza. Il genocidio non si ferma, Torino non si ferma. Mentre altre 9 imbarcazioni della Flotilla dirette verso Gaza vengono fermate, il genocidio in Palestina prosegue. È ora di prendere parola e di mobil
Al via la manifestazione Pro Gaza vietata a Torino
Freedom Flotilla abbordata da Israele, oggi nuove manifestazioni pro Gaza in tutta Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Freedom Flotilla abbordata da Israele, oggi nuove manifestazioni pro Gaza in tutta Italia
L'Italia torna in piazza per Gaza: in migliaia alle manifestazioni di Roma, Milano, Bologna e Napoli - Migliaia di manifestanti in strada a sostegno della Palestina e della Freedom Flotilla dopo l'ultimo abbordaggio israeliano