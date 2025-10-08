Manifestazione per Gaza a Roma in migliaia per il corteo al Colosseo | Stop complicità con Israele

"Stop alla complicità con Israele" è il nuovo grido di migliaia di persone che oggi si sono radunate di nuovo a Roma e in varie città italiane a sostegno della Palestina, dopo l'attacco della marina israeliana alla Freedom Flotilla. A bordo medici e aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: manifestazione - gaza

Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile

Torna in piazza la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”

Manifestazione in piazza. Le campane per Gaza. Il vescovo: "Gridiamo pace"

Momenti di tensione in piazza del Nettuno durante la manifestazione pro Gaza organizzata dai Giovani Palestinesi - facebook.com Vai su Facebook

Al via la manifestazione Pro Gaza vietata a Torino https://lastampa.it/torino/2025/10/07/video/al_via_la_manifestazione_pro_gaza_vietata_a_torino-15342157/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Manifestazione per Gaza a Roma, in migliaia per il corteo al Colosseo: “Stop complicità con Israele” - "Stop alla complicità con Israele" è il nuovo grido di migliaia di persone che oggi si sono radunate di nuovo a Roma e in varie città italiane ... Secondo fanpage.it

Roma, centinaia di migliaia in piazza per Gaza. Tensioni con polizia a fine corteo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, centinaia di migliaia in piazza per Gaza. Segnala tg24.sky.it