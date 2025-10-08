Manifestazione a Bologna | oggi alle 18 nuovo presidio in piazza Maggiore

Bologna, 8 ottobre – Una studentessa ventenne arrestata. Altri tre manifestanti denunciati. Una trentina di attivisti pro Pal già identificati dalla Digos. È questo il primo bilancio della manifestazione pro Hamas che ieri sera, malgrado fosse stata vietata dal Viminale, è comunque andata in scena a Piazza Maggiore, con strascichi in buona parte del centro e della zona universitaria fino a mezzanotte. BOLOGNA. Presidio Manifestazione non autorizzata dei giovani palestinesi Le indagini dopo gli scontri. Arrestati e denunciati rispondono a vario titolo di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

